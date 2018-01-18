В Саратовской области разлилась и загорелась нефть. Огонь перекинулся на жилые дома

Возле села Красноармейское в Саратовской области 18 января прорвало нефтепровод «Транснефти». Разлившаяся нефть загорелась, огонь перекинулся на дома в поселке. При пожаре никто не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Саратовской области.

В Красноармейском загорелось четыре дома; пожар в них удалось потушить, сообщили в центральном региональном центре МЧС. Жильцы — 12 человек — были эвакуированы. В «Транснефти» заявили, что решают вопрос об их размещении.

Площадь, охваченная огнем в районе нефтепровода, достигла тысячи квадратных метров. К 18:22 по московскому времени пожарные ликвидировали открытый огонь. К месту происшествия выехал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, сообщает «РИА Новости».

Техногенная авария под Саратовом. Новости Росии и Мира

По предварительным данным, пожар произошел из-за снижения давления в нефтепроводе, заявила пресс-секретарь губернатора Нина Попова. По версии «Транснефти», разлившаяся нефть могла загореться из-за сигареты. «Кто-то видел, как из проезжающей мимо машины бросили окурок в нефть, после чего произошло возгорание», — заявил РБК пресс-секретарь компании Игорь Демин.

В «Транснефти» заявили, что нефтепровод возобновит работу через три-четыре дня.