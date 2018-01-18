В Монако задержали российского банкира. МВД не говорит, кто он

В Монако задержан российский банкир, в прошлом возглавлявший правление московского банка. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД России.

Банкир находился в розыске по делу о хищении 500 миллионов рублей в одном из московских банков. Ни имени предпринимателя, ни названия банка в МВД не сообщают.

Расследование дела ведется с 2016 года, оно касается договора купли-продажи закладных между банком и брокерской компанией, которая занимается ипотекой. В действительности банк купил ценные бумаги компании, которая не вела никакой деятельности. В итоге было похищено около 500 миллионов рублей.

МВД России неоднократно отчитывалось о задержании сотрудников и руководства банка в рамках этого дела. Ни в одном из этих сообщений не фигурируют ни имена задержанных, ни название банка.

Дополнение. После публикации заметки «Коммерсант» выяснил, что речь идет о бывшем председателе правления Инвестиционного торгового банка Владимире Гудкове. Он еще в августе 2017 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск.