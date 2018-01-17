В пресс-релизе СК подвергается сомнению утверждение Родченкова ( сделанное еще в мае 2016 года), что все подмены проб мочи производились «под покровом ночи» через дыру в стене между лабораторией и специальным помещением. По версии СК, пробы проверялись днем и практически сразу после поступления в лабораторию.

Следственный комитет России объявил, что заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене образцов на Олимпиаде в Сочи не соответствуют действительности.

Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

Показания Родченкова (он дал их после отъезда в США) легли в основу расследования против России, по итогам которого страна лишилась 13 медалей, завоеванных в Сочи. Россия опустилась с первого на третье место в неофициальном командном зачете.

Международный олимпийский комитет также запретил россиянам выступать на Играх в Пхенчхане в феврале 2018 года под российским флагом.

В России против Родченкова возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и препятствовании расследованию.