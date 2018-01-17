СК опроверг показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи по ночам: их проверяли сразу — днем
Следственный комитет России объявил, что заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене образцов на Олимпиаде в Сочи не соответствуют действительности.
В пресс-релизе СК подвергается сомнению утверждение Родченкова (сделанное еще в мае 2016 года), что все подмены проб мочи производились «под покровом ночи» через дыру в стене между лабораторией и специальным помещением. По версии СК, пробы проверялись днем и практически сразу после поступления в лабораторию.
Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.