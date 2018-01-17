С российского турнира по легкой атлетике снялись 36 спортсменов — когда приехали инспекторы допинг-контроля
С чемпионата Сибирского федерального округа по легкой атлетике в закрытом помещении снялись 36 спортсменов. Как сообщает издание «Чемпионат.com», они представили справки о болезни или просто не вышли на старт после того, как на турнир приехали инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Турнир проходил 13-14 января в Иркутске. В финальном забеге на 60 метров у женщин из восьми дорожек были заняты только шесть.
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что массовый отказ спортсменов от выступления в Иркутске «станет поводом для работы работников отдела расследований» антидопингового агентства.
Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил: «Конечно, такого мы не ожидали. При этом давайте пока ориентироваться на официальные данные <…> Прямо сейчас мы пытаемся понять глубину проблемы и выявить точное количество снявшихся спортсменов. Не удивлюсь, если у половины из этого списка были обычные житейские дела».
В легкой атлетике, кстати, почему-то особо чувствительные спортсмены с подвижной психикой. Стоит только объявить о допинг-контроле — у них сразу куда-то исчезает желание выступать. Если взять протоколы прошлогоднего Московского марафона, легко увидеть, как многие фавориты снялись, а часть из них пробежали крайне медленно, смешавшись с толпами любителей и тем самым избежав внимания допинг-офицеров.