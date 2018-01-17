С чемпионата Сибирского федерального округа по легкой атлетике в закрытом помещении снялись 36 спортсменов. Как сообщает издание «Чемпионат.com», они представили справки о болезни или просто не вышли на старт после того, как на турнир приехали инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Турнир проходил 13-14 января в Иркутске. В финальном забеге на 60 метров у женщин из восьми дорожек были заняты только шесть.

2018 СФО | 60 м ж финал3 (Полина Миллер) Kalser kalser-ru

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что массовый отказ спортсменов от выступления в Иркутске «станет поводом для работы работников отдела расследований» антидопингового агентства.

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил: «Конечно, такого мы не ожидали. При этом давайте пока ориентироваться на официальные данные <…> Прямо сейчас мы пытаемся понять глубину проблемы и выявить точное количество снявшихся спортсменов. Не удивлюсь, если у половины из этого списка были обычные житейские дела».