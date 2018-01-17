Поводом для проверки фонда кампании Навального стали жалобы Аману Тулееву на «сборища несовершеннолетних» в кемеровском штабе
Поводом для проверки фонда кампании Алексея Навального «Пятое время года», который хочет ликвидировать Минюст, стали жалобы на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и руководителей местных полиции и прокуратуры. Об этом сообщил сам политик.
Жалоба была написана от лица арендаторов помещений в здании, где расположен штаб Навального в Кемерово. Авторы утверждали, что с момента открытия штаба им «мешают работать сборища несовершеннолетних и лиц неадекватных по своему психическому состоянию», которые «несут свои листовки, газеты с Навальным, стучатся в кабинеты».
В тексте указано, что деятельность штаба Навального не соответствует целям деятельности фонда «Пятое время года», с которым заключен договор аренды. Авторы обращения просили «принять меры воздействия» к собственнику помещения.
Копия жалобы была опубликована в конце сентября в группе «Команда Навального. Кемерово».
«Прокурор Кемеровской области сразу отписал в Москву, в Москве создали (легализовали) специальную группу, занимающуюся нами», — написал Навальный.