Поводом для проверки фонда кампании Навального стали жалобы Аману Тулееву на «сборища несовершеннолетних» в кемеровском штабе

Поводом для проверки фонда кампании Алексея Навального «Пятое время года», который хочет ликвидировать Минюст, стали жалобы на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и руководителей местных полиции и прокуратуры. Об этом сообщил сам политик.

Жалоба была написана от лица арендаторов помещений в здании, где расположен штаб Навального в Кемерово. Авторы утверждали, что с момента открытия штаба им «мешают работать сборища несовершеннолетних и лиц неадекватных по своему психическому состоянию» , которые « несут свои листовки, газеты с Навальным, стучатся в кабинеты ».

В тексте указано, что деятельность штаба Навального не соответствует целям деятельности фонда «Пятое время года», с которым заключен договор аренды. Авторы обращения просили «принять меры воздействия» к собственнику помещения.

Копия жалобы была опубликована в конце сентября в группе «Команда Навального. Кемерово».