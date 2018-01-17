Из-за нападения на пермскую школу возбудили дело о халатности в отношении неустановленных лиц

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту нападения на школу № 127 в Перми, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Дело заведено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и расследуется в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, при этом не ясно, идет ли речь о подразделениях МВД или муниципальных органах власти. Наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В Пермь прибыла специальная комиссия МВД, которая изучит работу сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.