Из-за нападения на пермскую школу возбудили дело о халатности в отношении неустановленных лиц

Коммерсант
05:40, 17 января 2018
Надежный источник

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту нападения на школу № 127 в Перми, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Дело заведено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и расследуется в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, при этом не ясно, идет ли речь о подразделениях МВД или муниципальных органах власти. Наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В Пермь прибыла специальная комиссия МВД, которая изучит работу сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Собеседники «Ъ» в надзорных органах говорят, что существующая в регионе система оценки эффективности работы образовательных учреждений подталкивает директоров к сокрытию фактов правонарушений: «Грубо говоря, любой инспектор ПДН скажет, что учебное заведение заинтересовано в сокрытии фактов драк учащихся или появления их в школе в состоянии алкогольного опьянения», — поясняет источник «Ъ».

Коммерсант
Утром 15 января двое подростков с ножами напали на учительницу и учеников 4 класса в школе № 127 Перми. В результате в больницы с ножевыми ранениями попали 12 человек. По факту нападения СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на массовое убийство.
Изначально правоохранительными органами основной версией называлась драка на ножах между подростками, в которой пострадали пытавшиеся их разнять ученики и учительница (как стало известно, только одна учительница получила 17 ножевых ранений). Однако сейчас, по данным «Коммерсанта», следователи изучают версию о спланированном нападении на школу.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что один из нападавших уже ранее состоял на внутришкольном учете из-за проявления агрессии в отношении сверстников, однако уполномоченные органы не приняли должных мер к нему.

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