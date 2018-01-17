Из-за нападения на пермскую школу возбудили дело о халатности в отношении неустановленных лиц
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту нападения на школу № 127 в Перми, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Дело заведено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и расследуется в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, при этом не ясно, идет ли речь о подразделениях МВД или муниципальных органах власти. Наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.
В Пермь прибыла специальная комиссия МВД, которая изучит работу сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
Собеседники «Ъ» в надзорных органах говорят, что существующая в регионе система оценки эффективности работы образовательных учреждений подталкивает директоров к сокрытию фактов правонарушений: «Грубо говоря, любой инспектор ПДН скажет, что учебное заведение заинтересовано в сокрытии фактов драк учащихся или появления их в школе в состоянии алкогольного опьянения», — поясняет источник «Ъ».