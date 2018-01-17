«Фонтанка»: в Петербурге начальника отдела Центра «Э» задержали за взятку в миллион рублей
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали при передаче взятки подполковника полиции Эдуарда Тугушева, начальника отдела по внедрению регионального центра по противодействию экстремизму МВД (центра «Э»). Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на источник.
Тугушев был задержан вечером 16 января на выходе из кафе в Приморском районе города. Там он и неназванный майор уголовного розыска должны были получить миллион рублей от жителя Петербурга, которому угрожали уголовным преследованием. Передача взятки проходила под контролем отдела «М» ФСБ, который «курирует силовой блок», пишет издание.
Сообщнику Тугушева удалось скрыться.
Издание также сообщает, что незадолго до задержания оба сотрудника полиции получили еще один миллион рублей — также под контролем ФСБ.
Что касается подполковника Тугушева, то, по словам наших знакомых в ГУ МВД, «он один из самых эффективных руководителей Центра «Э». Более того, вследствие специфики своей службы он поддерживает практически дружеские отношения с оперсоставом Службы по борьбе с терроризмом регионального УФСБ. Так, например, они вместе работают по линии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». «Он выдавал стабильные раскрытия», — подсказали нам.