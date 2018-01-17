Активист «Другой России» бросил листовки в лицо Чубайсу на Гайдаровском форуме

В Москве на Гайдаровском форуме охрана задержала активиста «Другой России» Арслана Ибрагимова за попытку бросить в лицо главе «Роснано» Анатолию Чубайсу пачку листовок.

Как утверждает представитель «Другой России» Александр Аверин, в листовках говорилось о недостатках либеральных реформ и приватизации в 1990-х.

Анатолий Чубайс рассказал «Интерфаксу», что активист не добросил листовки до него. Он также пообещал изучить листовки позднее.