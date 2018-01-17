Активист «Другой России» бросил листовки в лицо Чубайсу на Гайдаровском форуме
В Москве на Гайдаровском форуме охрана задержала активиста «Другой России» Арслана Ибрагимова за попытку бросить в лицо главе «Роснано» Анатолию Чубайсу пачку листовок.
Как утверждает представитель «Другой России» Александр Аверин, в листовках говорилось о недостатках либеральных реформ и приватизации в 1990-х.
Анатолий Чубайс рассказал «Интерфаксу», что активист не добросил листовки до него. Он также пообещал изучить листовки позднее.
Нацболы пришли на Гайдаровский форум. Нацбол Арслан Ибрагимов бросил листовки в лицо А.Чубайса на Гайдаровском форуме, протестуя против либеральных реформ и приватизации 90-х.— Александр Аверин (@alxaverin) January 17, 2018
Арслана задержали сотрудники охраны. pic.twitter.com/D2eoc0bf2Q
«Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром», — добавил Чубайс.