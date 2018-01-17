Активист «Другой России» бросил листовки в лицо Чубайсу на Гайдаровском форуме

Интерфакс
11:23, 17 января 2018
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В Москве на Гайдаровском форуме охрана задержала активиста «Другой России» Арслана Ибрагимова за попытку бросить в лицо главе «Роснано» Анатолию Чубайсу пачку листовок.

Как утверждает представитель «Другой России» Александр Аверин, в листовках говорилось о недостатках либеральных реформ и приватизации в 1990-х.

Анатолий Чубайс рассказал «Интерфаксу», что активист не добросил листовки до него. Он также пообещал изучить листовки позднее.

«Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром», — добавил Чубайс.

Интерфакс
Движение «Другая Россия», в которое вошли члены запрещенной Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, считает приватизацию 1990-х годов незаконной.
Активисты «Другой России» неоднократно устраивали публичные акции протеста на различных мероприятиях. В мае 2017 года активисты облили жидкостью, напоминающей виски, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, намекая на его рассказы о том, как он достигает договоренностей с чиновниками за выпивкой.
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