С полковника СК сняли обвинения в получении взятки от Шакро Молодого

Ламонов остается под стражей по обвинению в попытке смягчить обвинения соратнику Шакро Молодого Андрею Кочуйкову (Итальянец) и освободить его из СИЗО.

Высокопоставленные сотрудники управления СК по Москве Александр Ламонов, Денис Никандров и Михаил Максименко были задержаны в июле 2016 года. Их обвинили в том, что они за взятку обещали закрыть дело Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — одного из помощников криминального авторитета Шакро Молодого.

Итальянец был задержан по делу о перестрелке возле кафе Elements на Рочдельской улице в Москве, в которой погибли два человека. Шакро Молодой был помещен под стражу за вымогательство денег у владелицы Elements Жанны Ким.

За смягчение обвинений Кочуйкову сотрудники СК, по данным «Росбалта», получили полмиллиона евро, а всего им обещали выплатить пять миллионов долларов