С полковника СК сняли обвинения в получении взятки от Шакро Молодого
С заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета РФ полковника Александра Ламонова сняты обвинения в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).
ФСБ, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах, прекратила уголовное преследование Ламонова по этому обвинению.
Адвокат Ламонова Ольга Лукманова от комментариев отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.
Ламонов остается под стражей по обвинению в попытке смягчить обвинения соратнику Шакро Молодого Андрею Кочуйкову (Итальянец) и освободить его из СИЗО.
«За ним признано право на реабилитацию», — сказал собеседник агентства.
Высокопоставленные сотрудники управления СК по Москве Александр Ламонов, Денис Никандров и Михаил Максименко были задержаны в июле 2016 года. Их обвинили в том, что они за взятку обещали закрыть дело Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — одного из помощников криминального авторитета Шакро Молодого.
Итальянец был задержан по делу о перестрелке возле кафе Elements на Рочдельской улице в Москве, в которой погибли два человека. Шакро Молодой был помещен под стражу за вымогательство денег у владелицы Elements Жанны Ким.
За смягчение обвинений Кочуйкову сотрудники СК, по данным «Росбалта», получили полмиллиона евро, а всего им обещали выплатить пять миллионов долларов.
В начале декабря ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Ламонов и Никандров заключили сделку со следствием, и их дело будет рассмотрено в особом порядке. Дело Максименко выделено в отдельное производство.