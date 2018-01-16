Россиянин Сергей Сироткин стал пилотом «Формулы 1»

22-летний российский автогонщик Сергей Сироткин будет выступать за команду «Уильямс» в качестве боевого пилота в чемпионате «Формулы 1» 2018 года. Он дебютирует в гонке на гран-при Австралии 25 марта.

«Будет преуменьшением сказать, что я счастлив и горд присоединиться к такой именитой команде, как „Уильямс“. Для этого пришлось проделать огромную работу, и я очень благодарен всем, кто имел к ней отношение», — заявил Сироткин (англ. яз.).

Сергей Сироткин за время гоночной карьеры был тестовым пилотом в командах «Рено» и «Заубер», а в 2015 году выступал в серии GP2, где по итогам сезона занял третье место.

Первым российским пилотом «Формулы 1» был Виталий Петров, в 2010-2013 годах он выступал за «Рено» и «Катерхэм». В 2014-2017 годах в главной гоночной серии мира выступал Даниил Квят — он был боевым пилотом «Ред Булл» и «Торо Россо».