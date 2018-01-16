Полиция изъяла у сотрудников «Открытой России» брошюры о том, как вести себя с полицией
Полиция остановила в аэропорту Ростова-на-Дону председателя «Открытой России» Александра Соловьева и координатора правозащитного проекта движения Полину Немировскую. У них изъяли наклейки с символикой «Открытой России» и брошюры о том, как вести себя с полицией на митингах.
Немировская рассказала «Медузе», что полицейские также выясняли, не является ли «Открытая Россия» организацией, которая признана нежелательной.
Прощай, Открытая Россия pic.twitter.com/r2g3Ib43kq— ядерный потанцевал (@polinanem) January 16, 2018
У активистов движения «Открытая Россия», созданного Михаилом Ходорковским, ранее неоднократно проходили обыски.
В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной организацию Otkrytaya Rossiya, зарегистрированную в Великобритании. Российское движение, по словам его руководителей, не работает с ней.
Организациям, которые признаны нежелательными, запрещено работать на территории России. Для их сотрудников предусмотрено уголовное наказание.