Полиция изъяла у сотрудников «Открытой России» брошюры о том, как вести себя с полицией

Полиция остановила в аэропорту Ростова-на-Дону председателя «Открытой России» Александра Соловьева и координатора правозащитного проекта движения Полину Немировскую. У них изъяли наклейки с символикой «Открытой России» и брошюры о том, как вести себя с полицией на митингах.

Немировская рассказала «Медузе», что полицейские также выясняли, не является ли «Открытая Россия» организацией, которая признана нежелательной.