Полиция изъяла у сотрудников «Открытой России» брошюры о том, как вести себя с полицией

Meduza
14:10, 16 января 2018
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Полиция остановила в аэропорту Ростова-на-Дону председателя «Открытой России» Александра Соловьева и координатора правозащитного проекта движения Полину Немировскую. У них изъяли наклейки с символикой «Открытой России» и брошюры о том, как вести себя с полицией на митингах.

Немировская рассказала «Медузе», что полицейские также выясняли, не является ли «Открытая Россия» организацией, которая признана нежелательной.

У активистов движения «Открытая Россия», созданного Михаилом Ходорковским, ранее неоднократно проходили обыски.
В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной организацию Otkrytaya Rossiya, зарегистрированную в Великобритании. Российское движение, по словам его руководителей, не работает с ней.
Организациям, которые признаны нежелательными, запрещено работать на территории России. Для их сотрудников предусмотрено уголовное наказание.
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