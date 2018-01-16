«Первые тревожные сигналы поступали еще в 2012 году». Детский омбудсмен — о нападении на пермскую школу
Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова заявила, что один из напавших на школу в Перми ранее состоял на внутришкольном учете в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников.
Ребенка перевели на индивидуальное обучение, но «не обратили должного внимания» на его поведение, рассказала она.
Более того, в 2017 году родители ребенка жаловались в уполномоченные органы, что не справляются с его воспитанием, но в итоге комиссия по делам несовершеннолетних наложила на них штраф.
Первые тревожные сигналы относительно одного из ребят поступали еще в 2012 году. Он был поставлен на внутришкольный учет в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников. Однако на это не обратили должного внимания, ребенка перевели на индивидуальное обучение. Не были подключены специалисты, которые помогли бы откорректировать его поведение. В 2017 году ситуация усугубилась и за помощью к уполномоченным органам обратились уже родители подростка. Но и здесь предпринятые комиссией по делам несовершеннолетних меры ограничились наложением штрафа на самих же родителей.