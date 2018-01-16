«Первые тревожные сигналы поступали еще в 2012 году». Детский омбудсмен — о нападении на пермскую школу

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
09:04, 16 января 2018
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Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова заявила, что один из напавших на школу в Перми ранее состоял на внутришкольном учете в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников.

Ребенка перевели на индивидуальное обучение, но «не обратили должного внимания» на его поведение, рассказала она. 

Более того, в 2017 году родители ребенка жаловались в уполномоченные органы, что не справляются с его воспитанием, но в итоге комиссия по делам несовершеннолетних наложила на них штраф.

Первые тревожные сигналы относительно одного из ребят поступали еще в 2012 году. Он был поставлен на внутришкольный учет в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников. Однако на это не обратили должного внимания, ребенка перевели на индивидуальное обучение. Не были подключены специалисты, которые помогли бы откорректировать его поведение. В 2017 году ситуация усугубилась и за помощью к уполномоченным органам обратились уже родители подростка. Но и здесь предпринятые комиссией по делам несовершеннолетних меры ограничились наложением штрафа на самих же родителей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
Утром 15 января двое подростков с ножами ворвались в школу № 127 в Перми и напали на учительницу и учеников 4 класса. Пострадали 15 человек. Нападавшие также нанесли себе ножевые ранения (по одной из версии, после нападения они хотели покончить с собой), после чего были задержаны.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на массовое убийство.

Нападение на школьников в Перми

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