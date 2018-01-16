Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова заявила, что один из напавших на школу в Перми ранее состоял на внутришкольном учете в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников.

Ребенка перевели на индивидуальное обучение, но «не обратили должного внимания» на его поведение, рассказала она.

Более того, в 2017 году родители ребенка жаловались в уполномоченные органы, что не справляются с его воспитанием, но в итоге комиссия по делам несовершеннолетних наложила на них штраф.