«Левада-центр» отказался публиковать предвыборные опросы из-за закона об иностранных агентах

Ведомости
05:35, 16 января 2018
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Крупнейший организатор соцопросов в России «Левада-центр» отказался от публикации данных в ходе президентских выборов. Глава организации Лев Гудков заметил, что результаты опросов не публикуются с начала кампании в декабре 2017 года, но «Левада» продолжает собирать данные.

По словам Гудкова, публикация опросов грозит организации штрафами, так как она признана иностранным агентом. С 2014 года таким организациям запрещено помогать кандидатам, «а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях».

Прямого запрета на публикацию опросов в законе нет. В 2016 году, когда «Леваду» признали иностранным агентом, секретарь ЦИК Майя Гришина заметила, что от организации требуется только соблюдение сроков и правил опубликования опросов.

«Со ВЦИОМом наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах. Хотя у нас результаты [представителей власти] всегда были ниже», — заявил Гудков.

Ведомости
«Левада-центр» объявили иностранным агентом в ходе думской предвыборной кампании 2016 года. Организацию уличили в получении средств из-за рубежа и опубликовании опросов, что по закону признается политической деятельностью. «Левада-центр» не прекратил свою работу.
По последним данным ВЦИОМ, в президентских выборах готовы принять участие 77% россиян. Более 81% из них собираются проголосовать за Владимира Путина, на втором месте находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%), у лидера ЛДПР Владимира Жириновского 4,2%. Четвертое место заняла журналистка Ксения Собчак с 0,7% голосов.
Инициативный опрос ВЦИОМ проведен по всей России 10 января методом телефонного интервью, в нем приняли участие 3000 человек. Респондентам задавали вопросы «Примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет?» и «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ». Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

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