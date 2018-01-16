«Левада-центр» отказался публиковать предвыборные опросы из-за закона об иностранных агентах

Крупнейший организатор соцопросов в России «Левада-центр» отказался от публикации данных в ходе президентских выборов. Глава организации Лев Гудков заметил, что результаты опросов не публикуются с начала кампании в декабре 2017 года, но «Левада» продолжает собирать данные.

По словам Гудкова, публикация опросов грозит организации штрафами, так как она признана иностранным агентом. С 2014 года таким организациям запрещено помогать кандидатам, «а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях».

Прямого запрета на публикацию опросов в законе нет. В 2016 году, когда «Леваду» признали иностранным агентом, секретарь ЦИК Майя Гришина заметила, что от организации требуется только соблюдение сроков и правил опубликования опросов.