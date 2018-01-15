«Яхту Сталина» выставили на продажу за 20 миллионов рублей

Сделку компания рассчитывает закрыть в первом квартале текущего года. О какой сумме идет речь, в МРП уточнять не стали. По данным источников «Коммерсанта» на рынке, речь идет примерно о 20 миллионах рублей.

В администрации Нижнего Новгорода «Ъ» заверили, что не собираются покупать теплоход, он рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким». В частности, обсуждалась возможность переместить судно на набережную Нижнего Новгорода и устроить там музей под открытым небом <…>. В Азербайджанском каспийском морском пароходстве на запрос «Ъ» не ответили.

Теплоход «Максим Горький» был построен на нижегородской верфи «Красное Сормово» в 1934 году. Судно строилось как личный теплоход Иосифа Сталина, но нет доказательств того, что он когда-либо путешествовал на этом теплоходе. В разные годы на судне «Максим Горький» отдыхали другие советские руководители, в том числе, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев и Леонид Брежнев.

В начале 2000-х годов на «Максиме Горьком» была проведена реставрация внутренних помещений, а также заменен двигатель и система навигации. Некоторое время после этого судно использовалось как прогулочное и банкетное, но с 2014 года «Максим Горький» работает исключительно как ресторан.