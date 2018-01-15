Координатора хабаровского штаба Навального посадили на 15 суток сразу после подачи заявки на митинг

15 суток. Не скучайте без меня, и ничего не бойтесь. Меня не будет 28 января, но вы то будете ;)

Утром 15 января Ворсин подал заявку на проведение митинга 28 января. Через два часа его вызвали в центр по борьбе с экстремизмом для составления протокола.

Сторонники Алексея Навального собираются устроить 28 января «забастовку избирателей» — массовые акции по всей России с призывом к бойкоту президентских выборов.

Навальный начал кампанию за бойкот выборов после того, как ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата, сославшись на его судимость. Навальный утверждает, что Конституция России позволяет ему баллотироваться на выборах.

В течение 2017 года Навальный вел предвыборную кампанию. Он организовал сеть штабов по всей России и провел серию митингов в регионах с участием тысяч людей.