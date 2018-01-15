Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым

Представитель Wärtsilä подтвердил факт отказа от поставки генераторов крымскому предприятию, указав, что компания приняла такое решение из-за санкций ЕС.

Судно, стоимость которого оценивается в 2,8 миллиарда рублей, планировалось сдать в 2018 году. Насколько перенесены сроки сдачи, пока неизвестно.

Из-за отказа Wärtsilä поставлять генераторы, рассказали источники издания, пришлось сдвигать сроки сдачи аварийно-спасательного судна, заказанного Минтрансом, а также вносить изменения в проектную документацию.

«Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это (поставка оборудования в Крым) не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wärtsilä не может предоставить запрошенное оборудование», — добавил он [представитель финской компании]. Собеседник подчеркнул, что Wärtsilä давно и плодотворно работает с Россией и готова продолжать сотрудничество, но только в рамках действующих правил.

Евросоюз, США и ряд присоединившиеся к ним стран ввели санкции в отношении Крыма после присоединения полуострова к России весной 2014 года. Санкции, в частности, запрещают европейским компаниями поставлять в Крым некоторые виды оборудования.

В 2015 года дочерняя компания «Ростеха» приобрела четыре газовые турбины Siemens, указав, что они будут установлены в Краснодарском крае. В 2017 году выяснилось, что как минимум две турбины Siemens попали в Крым. Концерн Siemens обвинили российскую сторону в нарушении условий контракта и попытался вернуть турбины. Арбитражный суд Москвы иск о возвращении турбин отклонил.