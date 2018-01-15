Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым

РБК
14:00, 15 января 2018
Надежный источник

Компания Wärtsilä из Финляндии отказалась поставлять дизельные генераторы судоверфи «Залив», расположенной в Керчи, сообщает РБК.

Из-за отказа Wärtsilä поставлять генераторы, рассказали источники издания, пришлось сдвигать сроки сдачи аварийно-спасательного судна, заказанного Минтрансом, а также вносить изменения в проектную документацию.

Судно, стоимость которого оценивается в 2,8 миллиарда рублей, планировалось сдать в 2018 году. Насколько перенесены сроки сдачи, пока неизвестно.

Представитель Wärtsilä подтвердил факт отказа от поставки генераторов крымскому предприятию, указав, что компания приняла такое решение из-за санкций ЕС.

«Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это (поставка оборудования в Крым) не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wärtsilä не может предоставить запрошенное оборудование», — добавил он [представитель финской компании]. Собеседник подчеркнул, что Wärtsilä давно и плодотворно работает с Россией и готова продолжать сотрудничество, но только в рамках действующих правил.

РБК
Евросоюз, США и ряд присоединившиеся к ним стран ввели санкции в отношении Крыма после присоединения полуострова к России весной 2014 года. Санкции, в частности, запрещают европейским компаниями поставлять в Крым некоторые виды оборудования.
В 2015 года дочерняя компания «Ростеха» приобрела четыре газовые турбины Siemens, указав, что они будут установлены в Краснодарском крае. В 2017 году выяснилось, что как минимум две турбины Siemens попали в Крым. Концерн Siemens обвинили российскую сторону в нарушении условий контракта и попытался вернуть турбины. Арбитражный суд Москвы иск о возвращении турбин отклонил.

Турбины Siemens в Крыму

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме