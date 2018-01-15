Детский омбудсмен назвала «хаотичным» и «нелогичным» поведение сотрудников пермской школы, где напали на учеников

Кузнецова назвала поведение сотрудников школы «хаотичным» и «нелогичным». При этом она отметила, что силовые ведомства и медики сработали хорошо.

Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова раскритиковала действия сотрудников пермской школы № 127 по эвакуации детей после драки двоих старшеклассников.

«Алгоритм реагирования в подобных случаях должен быть отработан чётко. После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу. Вход в школу, по рассказам детей, остался неконтролируемым (…) Вызывает вопрос отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях, они должны быть заучены на автоматическом уровне», — заявила Анна Кузнецова.

Драка в пермской школе № 127 произошла утром 15 января. В ней участвовали двое подростков: один из них — ученик этой школы, другой учился в ней раньше. У обоих были ножи. В драке пострадали около десяти детей 10-12 лет и учительница.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на массовое убийство.