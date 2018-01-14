У берегов Китая затонул нефтяной танкер. Он горел неделю после столкновения с сухогрузом

BBC News
09:45, 14 января 2018
Надежный источник

У побережья Китая затонул нефтяной танкер «Санчи». Он горел на протяжении недели после столкновения с грузовым судном.

Все 32 человека из экипажа танкера погибли. 13 января удалось найти бортовой регистратор судна и тела трех погибших.

На борту танкера находились 136 тысяч тонн нефтепродуктов.

Столкновение танкера с сухогрузом произошло 6 января 2018 года. После столкновения танкер загорелся и продолжал гореть на протяжении недели.
«Санчи» ходил под флагом Панамы, танкер эксплуатировала иранская компания. 30 человек из числа погибших членов экипажа — граждане Ирана.

Как выглядел горящий танкер

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