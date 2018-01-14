МВД начало проверку сообщений о вымогательстве скидочных карт в московском ресторане

Правоохранительные органы начали проверку сообщений о том, что полицейские вымогали скидочные карты у администрации ресторана «Мясо & Рыба» в Москве.

О вымогательстве рассказал 13 января владелец сети ресторанов Сергей Миронов. Он утверждает, что полицейские прибыли 12 января в заведение в московском районе Кунцево с проверкой соблюдения миграционного законодательства. В заведении задержали нескольких сотрудников и обещали освободить их в случае, если администрация ресторана даст полицейским несколько скидочных карт со скидкой в 50 процентов.

По словам Миронова, полицейские утверждали, что скидочные карты будут подарены неким влиятельным людям. Администрация заведения отказалась выполнять условия.

Как утверждают в МВД, полицейские действительно 12 января провели проверку в торговом центре на Ярцевской улице в Кунцево и доставили в полицию 19 человек из четырех заведений. Семеро из них не были поставлены на миграционный учет.