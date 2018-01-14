Челси Мэннинг решила баллотироваться в Сенат США
Бывшая военнослужащая Челси Мэннинг, приговоренная к тюрьме за передачу секретных сведений Пентагона проекту WikiLeaks, решила баллотироваться в Сенат США. Мэннинг будет претендовать на выдвижение от Демократической партии в штате Мэриленд.
Выборы сенатора от Мэриленда пройдут в ноябре 2018 года. Сейчас этот пост занимает демократ Бен Кардин, он планирует выдвигаться на третий срок. В Мэриленде традиционно пользуются популярностью представители Демократической партии.
Челси Мэннинг в мае 2017 года вышла из тюрьмы, где провела семь лет по обвинению в государственной измене. Изначальный срок составлял 35 лет, но президент Барак Обама сократил его незадолго до ухода с поста.
Мэннинг во время заключения прошла процедуру смены пола с мужского на женский.