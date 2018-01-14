Челси Мэннинг решила баллотироваться в Сенат США

Бывшая военнослужащая Челси Мэннинг, приговоренная к тюрьме за передачу секретных сведений Пентагона проекту WikiLeaks, решила баллотироваться в Сенат США. Мэннинг будет претендовать на выдвижение от Демократической партии в штате Мэриленд.

Выборы сенатора от Мэриленда пройдут в ноябре 2018 года. Сейчас этот пост занимает демократ Бен Кардин, он планирует выдвигаться на третий срок. В Мэриленде традиционно пользуются популярностью представители Демократической партии.