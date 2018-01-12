В России впервые за пять лет выросли продажи автомобилей
В России по итогам 2017 года впервые за пять лет зафиксирован рост продаж новых легковых автомобилей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишут «Ведомости», в течение года в России было продано 1,59 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей — на 11,9% больше, чем годом ранее.
Прогноз на 2018 год в АЕБ пока дать затруднились из-за неопределенностью со ставкой утилизационного сбора.
Лидеры продаж на российском рынке в 2017 году (по данным АЕБ).
- Kia Rio — 96,7 тысячи штук
- Lada Granta — 93,7 тысячи штук
- Lada Vesta — 77,3 тысячи штук
Российский авторынок прервал в 2017 г. полосу неудач, но путь к полному восстановлению еще долог, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, представляя результаты года.
Продажи новых автомобилей в России снижались с 2013 года. Наибольший спад был зафиксирован в 2015 году — почти на 37% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2016 года, продажи новых автомобилей в РФ снизились на 11%.
В декабре «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что правительство рассматривает возможность повышения в 2018 году утилизационного сбора на автомобили на 87-125% (в зависимости от объема двигателя). Действующая ставка этого сбора — от 28 до 182 тысяч рублей.