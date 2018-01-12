В России впервые за пять лет выросли продажи автомобилей

В России по итогам 2017 года впервые за пять лет зафиксирован рост продаж новых легковых автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишут «Ведомости», в течение года в России было продано 1,59 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей — на 11,9% больше, чем годом ранее.

Прогноз на 2018 год в АЕБ пока дать затруднились из-за неопределенностью со ставкой утилизационного сбора.

Лидеры продаж на российском рынке в 2017 году (по данным АЕБ).