В России впервые за пять лет выросли продажи автомобилей

Ведомости
10:48, 12 января 2018
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В России по итогам 2017 года впервые за пять лет зафиксирован рост продаж новых легковых автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишут «Ведомости», в течение года в России было продано 1,59 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей — на 11,9% больше, чем годом ранее.

Прогноз на 2018 год в АЕБ пока дать затруднились из-за неопределенностью со ставкой утилизационного сбора.

Лидеры продаж на российском рынке в 2017 году (по данным АЕБ).

  1. Kia Rio — 96,7 тысячи штук
  2. Lada Granta — 93,7 тысячи штук
  3. Lada Vesta — 77,3 тысячи штук

Российский авторынок прервал в 2017 г. полосу неудач, но путь к полному восстановлению еще долог, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, представляя результаты года. 

Ведомости
Продажи новых автомобилей в России снижались с 2013 года. Наибольший спад был зафиксирован в 2015 году — почти на 37% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2016 года, продажи новых автомобилей в РФ снизились на 11%.
В декабре «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что правительство рассматривает возможность повышения в 2018 году утилизационного сбора на автомобили на 87-125% (в зависимости от объема двигателя). Действующая ставка этого сбора — от 28 до 182 тысяч рублей.
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