При взрыве газа в жилом доме в Омске пострадали восемь человек

В Омске в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В результате пострадали восемь человек, цитирует региональный Минздрав «Интерфакс». Среди них — двое взрослых и четверо детей из квартиры, где, предположительно, произошел взрыв, а также еще двое мужчин.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

20 человек эвакуированы, передает ТАСС. Как сообщает сообщество «ЧП Омск», в квартирах на двух этажах горят квартиры.

Внимание, в видеоролике звучит ненормативная лексика.