«Аэрофлот» решил судиться с Алисой Аршавиной. Жену футболиста сняли с рейса за «деструктивное поведение»

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена через суд добиться от жены футболиста Андрея Аршавина компенсации расходов, связанных с тем, что ее сняли с рейса.

В частности, говорится в заявлении авиакомпании «Аэрофлот», речь идет о расходах, связанных «с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна», а также компенсации за перерасход топлива.

Сумма, которую авиакомпания собирается потребовать с Алисы Аршавиной, в сообщении «Аэрофлота» не уточняется.