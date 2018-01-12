«Аэрофлот» решил судиться с Алисой Аршавиной. Жену футболиста сняли с рейса за «деструктивное поведение»
Авиакомпания «Аэрофлот» намерена через суд добиться от жены футболиста Андрея Аршавина компенсации расходов, связанных с тем, что ее сняли с рейса.
В частности, говорится в заявлении авиакомпании «Аэрофлот», речь идет о расходах, связанных «с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна», а также компенсации за перерасход топлива.
Сумма, которую авиакомпания собирается потребовать с Алисы Аршавиной, в сообщении «Аэрофлота» не уточняется.
Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету.