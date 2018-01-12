«Аэрофлот» решил судиться с Алисой Аршавиной. Жену футболиста сняли с рейса за «деструктивное поведение»

Аэрофлот
13:58, 12 января 2018
Надежный источник

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена через суд добиться от жены футболиста Андрея Аршавина компенсации расходов, связанных с тем, что ее сняли с рейса.

В частности, говорится в заявлении авиакомпании «Аэрофлот», речь идет о расходах, связанных «с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна», а также компенсации за перерасход топлива.

Сумма, которую авиакомпания собирается потребовать с Алисы Аршавиной, в сообщении «Аэрофлота» не уточняется.

Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету.

Аэрофлот
Жену бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина Алису, путешествовавшую с двумя детьми, сняли с рейса «Аэрофлота» 6 января . Авиакомпания обвинила Аршавину в «деструктивном поведении и неподчинении требованиям экипажа».
В заявлении «Аэрофлота» указывалось, что Аршавина игнорировала требования пристегнуть ремнями безопасности себя и своего ребенка. Кроме того, отмечала авиакомпания, Аршавина «неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж».
По словам Аршавиной, ее высадили из самолета после того, как она решила поменять памперс дочери, и бортпроводнику якобы не понравился сильный запах.
Центр общественных связей ФСБ в ответ на запрос «Интерфакса» сообщил, что Аршавина «не работает и никогда не работала» в этой спецслужбе.

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