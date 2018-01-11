Власти Москвы согласовали шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие пройдет 19 января с 19:30 до 21:30 по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Мэрия Москвы согласовала проведение марша памяти об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой.

«Марш согласован. Количество участников — до 500 человек», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, согласован ли марш.

Адвокат Станислав Маркелов, который защищал антифашистов, и журналистка Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года.

За убийство Маркелова и Бабуровой член националистической группировки БОРН Никита Тихонов был в 2011 году приговорен к пожизненному заключению, его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы.

Шествия памяти Маркелова и Бабуровой проводятся в Москве ежегодно. Первая такая акция прошла на следующий день после убийства журналистки и адвоката.