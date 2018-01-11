Суд снизил штраф за комментарий во «ВКонтакте» для смоленской пенсионерки. Теперь он вдвое ниже минимального

Суд снизил штраф, назначенный пенсионерке Татьяне Пришановой за комментарий во «ВКонтакте» по поводу акции 5 ноября. Теперь сумма штрафа вдвое ниже минимально возможной по КоАП, пишет «ОВД-Инфо».

Пришанова была оштрафована за то, что накануне акции 5 ноября написала на странице «Команда Навального. Смоленск» во «ВКонтакте» фразу «Выходим на площадь Ленина» и указала время начала акции. Ленинский районный судрасценил это как призыв участвовать в несогласованном митинге и оштрафовал за организацию мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП) на минимальную возможную сумму — 20 тысяч рублей.

Пришанова себя виновной не признала и обжаловала решение суда. 11 января Смоленский областной суд снизил сумму штрафа до 10 тысяч рублей. Как пишет «ОВД-Инфо», решение было принято из-за финансового положения женщины, которая получает пенсию в размере 10 тысяч 800 рублей.

Другие источники о решении Смоленского областного суда пока не сообщают. В карточке дела на сайте инстанции этой информации на момент публикации новости нет.