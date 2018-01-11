Суд снизил штраф за комментарий во «ВКонтакте» для смоленской пенсионерки. Теперь он вдвое ниже минимального

ОВД-Инфо
16:37, 11 января 2018
Требует подтверждения

Суд снизил штраф, назначенный пенсионерке Татьяне Пришановой за комментарий во «ВКонтакте» по поводу акции 5 ноября. Теперь сумма штрафа вдвое ниже минимально возможной по КоАП, пишет «ОВД-Инфо».

Пришанова была оштрафована за то, что накануне акции 5 ноября написала на странице «Команда Навального. Смоленск» во «ВКонтакте» фразу «Выходим на площадь Ленина» и указала время начала акции. Ленинский районный судрасценил это как призыв участвовать в несогласованном митинге и оштрафовал за организацию мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП) на минимальную возможную сумму — 20 тысяч рублей.

Пришанова себя виновной не признала и обжаловала решение суда. 11 января Смоленский областной суд снизил сумму штрафа до 10 тысяч рублей. Как пишет «ОВД-Инфо», решение было принято из-за финансового положения женщины, которая получает пенсию в размере 10 тысяч 800 рублей.

Другие источники о решении Смоленского областного суда пока не сообщают. В карточке дела на сайте инстанции этой информации на момент публикации новости нет.

«Татьяна Пришанова утверждает, что акция не состоялась — она и еще один активист не успели выйти на площадь, их задержала полиция»

ОВД-Инфо
Лидер движения «Артподготовка», видеоблогер Вячеслав Мальцев заявлял, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция и призывал своих сторонников выйти на улицы. 5 ноября в Москве и других городах России были задержаны более 400 человек; среди них были случайные люди, не знавшие об акции. Почти все задержанные были отправлены под административный арест, в основном, за сопротивление полицейским.
Незадолго до акции суд признал движение «Артподготовка» экстремистским и запретил его деятельность в России. Сам Вячеслав Мальцев с июля 2017 года находится за границей. Он получил политическое убежище в одной из стран Евросоюза.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме