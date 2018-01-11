Студия Marvel выбрала сценариста для фильма о Черной вдове
Сценарий для фильма, главной героиней которого станет Черная вдова, напишет Жаклин Шеффер, сообщает Variety со ссылкой на источники в студии Marvel.
По данным издания, руководство Marvel рассматривало несколько потенциальных авторов сценария для фильма о Черной вдове, но остановило, в итоге, свой выбор на Шеффер.
Руководители киностудии, сообщает Variety, также встречались со Скарлетт Йоханссон, играющей Черную вдову в фильмах по мотивам комиксов Marvel, чтобы выслушать ее пожелания по поводу сценария.
Источники подчеркнули, что пока все находится на очень ранней стадии и решение о начале производства фильма не принято, но выбор сценариста говорит о том, что студия планирует работать над лентой (англ.яз.)