Студия Marvel выбрала сценариста для фильма о Черной вдове

Variety
10:22, 11 января 2018
Требует подтверждения

Сценарий для фильма, главной героиней которого станет Черная вдова, напишет Жаклин Шеффер, сообщает Variety со ссылкой на источники в студии Marvel.

По данным издания, руководство Marvel рассматривало несколько потенциальных авторов сценария для фильма о Черной вдове, но остановило, в итоге, свой выбор на Шеффер.

Руководители киностудии, сообщает Variety, также встречались со Скарлетт Йоханссон, играющей Черную вдову в фильмах по мотивам комиксов Marvel, чтобы выслушать ее пожелания по поводу сценария.

Источники подчеркнули, что пока все находится на очень ранней стадии и решение о начале производства фильма не принято, но выбор сценариста говорит о том, что студия планирует работать над лентой (англ.яз.)

Variety
Черная вдова — персонаж вселенной Marvel Comics — уроженка России Наталья Романова. Скарлетт Йохансон сыграла Черную вдову в шести фильмах студии Marvel, в том числе в ленте «Мстители: Война бесконечности», которая выйдет в прокат в России в 2018 году.
Фанаты фильмов по вселенной Marvel много лет требовали от студии выпустить фильм про Черную вдову — по аналогии с собственными фильмами про Железного человека, Капитана Америку и Тора.
Жаклин Шеффлер дебютировала в кино в 2009 году с фильмом «Таймер», где она была режиссером, сценаристом и продюсером.
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