Студия Marvel выбрала сценариста для фильма о Черной вдове

Сценарий для фильма, главной героиней которого станет Черная вдова, напишет Жаклин Шеффер, сообщает Variety со ссылкой на источники в студии Marvel.

По данным издания, руководство Marvel рассматривало несколько потенциальных авторов сценария для фильма о Черной вдове, но остановило, в итоге, свой выбор на Шеффер.

Руководители киностудии, сообщает Variety, также встречались со Скарлетт Йоханссон, играющей Черную вдову в фильмах по мотивам комиксов Marvel, чтобы выслушать ее пожелания по поводу сценария.