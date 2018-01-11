По делу о перестрелке в «Москва-Сити» провели обыски у бизнесмена из списка Forbes
Следователи, занимающиеся делом о перестрелке в «Москва-Сити», провели обыски в загородных домах и городской квартире, принадлежащих бизнесмену Гавриилу Юшваеву.
Обыски, по данным источника РБК в Следственном комитете России, прошли в конце ноября.
Собеседник издания подчеркнул, что лично Юшваев, входящий в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, не является фигурантом уголовных дел о перестрелке в «Москва-Сити».
СК и представители Юшваева сообщения об обысках пока не прокомментировали.
«Основанием для производства обыска стала информация следствия о том, что в квартире Юшваева могут находиться документы, имеющие значение для уголовного дела», — отметил источник в СКР.