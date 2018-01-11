По делу о перестрелке в «Москва-Сити» провели обыски у бизнесмена из списка Forbes

РБК
14:13, 11 января 2018
Требует подтверждения

Следователи, занимающиеся делом о перестрелке в «Москва-Сити», провели обыски в загородных домах и городской квартире, принадлежащих бизнесмену Гавриилу Юшваеву.

Обыски, по данным источника РБК в Следственном комитете России, прошли в конце ноября.

Собеседник издания подчеркнул, что лично Юшваев, входящий в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, не является фигурантом уголовных дел о перестрелке в «Москва-Сити».

СК и представители Юшваева сообщения об обысках пока не прокомментировали.

«Основанием для производства обыска стала информация следствия о том, что в квартире Юшваева могут находиться документы, имеющие значение для уголовного дела», — отметил источник в СКР.

РБК
Гавриил Юшваев — бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» — занимает 82-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в 1,2 миллиарда долларов. 
17 ноября у башни «Око» в «Москва-Сити» произошел конфликт с участием службы безопасности Юшваева и сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии. Обе стороны конфликта применяли оружие. Ранения получили шесть человек, один из пострадавших позже умер в больнице.

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