По делу о перестрелке в «Москва-Сити» провели обыски у бизнесмена из списка Forbes

Следователи, занимающиеся делом о перестрелке в «Москва-Сити», провели обыски в загородных домах и городской квартире, принадлежащих бизнесмену Гавриилу Юшваеву.

Обыски, по данным источника РБК в Следственном комитете России, прошли в конце ноября.

Собеседник издания подчеркнул, что лично Юшваев, входящий в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, не является фигурантом уголовных дел о перестрелке в «Москва-Сити».

СК и представители Юшваева сообщения об обысках пока не прокомментировали.