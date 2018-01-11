МОК уберет логотип Bosco со своей формы во время Олимпиады в Пхенчхане
Во время Олимпиады в Пхенчхане с формы, разработанной российской компанией Bosco для Международного олимпийского комитета (МОК), уберут ее логотип. Об этом сообщил глава Bosco Михаил Куснирович.
«Мы получили письмо от МОК, где они согласились с нашим предложением снять бренд Bosco с формы, в которую мы экипируем МОК. Они сообщили, что понимают и принимают нашу позицию», — сказал он.
«Мы нашли способ, как это сделать — мы пришиваем на место, где находится наш логотип, новые пэтчи, на которых будет написано „IOC“. <…> На некоторых предметах типа перчаток и шарфов, нашли способ, как убрать логотип, потому что дешевле его убрать, а не зашивать» — добавил глава Bosco.
О том, что компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича будет поставщиком одежды для МОК, стало известно в декабре. Незадолго до этого МОК решил, что российские спортсмены будут допущены до Зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане в индивидуальном порядке и смогут выступать лишь под нейтральным флагом.
В конце декабря Михаил Куснирович заявил, что попросит МОК не использовать бренд Bosco во время Олимпиады из-за недопуска российской сборной.