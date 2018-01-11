МОК уберет логотип Bosco со своей формы во время Олимпиады в Пхенчхане

Во время Олимпиады в Пхенчхане с формы, разработанной российской компанией Bosco для Международного олимпийского комитета (МОК), уберут ее логотип. Об этом сообщил глава Bosco Михаил Куснирович.

«Мы получили письмо от МОК, где они согласились с нашим предложением снять бренд Bosco с формы, в которую мы экипируем МОК. Они сообщили, что понимают и принимают нашу позицию», — сказал он.