Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики

По новому прогнозу, представленному Всемирным банком, рост экономики России составит в 2018 году 1,7% ВВП.

В предыдущем прогнозе, опубликованном в июне 2017 года, Всемирный банк ожидал, что рост экономики России будет на 0,3 процентных пункта меньше.

Улучшение прогноза эксперты Всемирного банка связывают с тем, что российская экономика приспособилась к новым ценам на нефть. Авторы доклада также отмечают благоприятную кредитно-денежную политику, проводимую властями РФ, и низкий уровень инфляции.

Мировая экономика в целом, по прогнозу Всемирного банка, вырастет в 2018 году на 3,1% благодаря увеличению инвестиций, производства, а также стабилизации цен на сырье.