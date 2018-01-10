В Думе пропали карточки для голосования депутатов ЛДПР. На поиски отправили ФСО
На первом заседании Госдумы в 2018 году пропали карточки для голосования почти всех депутатов ЛДПР. Это выяснилось, когда утром депутаты не смогли зарегистрироваться, придя в зал заседаний.
Пропали карточки 30 из 40 депутатов ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский предположил, что это сделал кто-то из депутатов, намекая в том числе на фракцию коммунистов.
К поиску карточек привлекли сотрудников ФСО, которые обеспечивают безопасность Госдумы. По словам спикера Вячеслава Володина, они выяснили, что технический сотрудник перед уходом на новогодние каникулы «взял и на память собрал карточки». Какие меры будут приняты в отношении этого сотрудника, не уточняется.
«Есть такой ответственный [за карточки и у ЛДПР], то ли он проспал, то перепил до Нового года, но часть карточек просто пропала. Их ищут, а Жириновский сказал, что [виноваты] представители Компартии. Но есть видеозапись, ее просмотрят и элементарно будет озвучено, кто это сделал», — сказал РБК депутат КПРФ Валерий Рашкин.