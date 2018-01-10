Московский суд опубликовал домашний адрес журналиста, пожаловавшегося на ФСБ. Это назвали техническим сбоем

Мещанский суд Москвы опубликовал персональные данные журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева в результате технического сбоя. Об этом говорится в ответе, который Плющев получил из квалификационной коллегии судей Москвы.

В ответе коллегии Плющева назвали Арсением Львовичем, хотя он — Александр Владимирович. Журналисту объяснили, что неполадки устранены, но за публикацию личных данных не извинились.

Домашний адрес Плющева оказался доступен в документах по иску, который он подал против ФСБ из-за требования расшифровывать переписку пользователей мессенджеров. Иск был отклонен, но Плющев выяснил, что в Мещанском суде публикуют адреса и других заявителей.

Плющев также пожаловался в прокуратуру и Роскомнадзор, но от них ответа пока не было.