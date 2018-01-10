Московский суд опубликовал домашний адрес журналиста, пожаловавшегося на ФСБ. Это назвали техническим сбоем

Александр Плющев
06:48, 10 января 2018
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Мещанский суд Москвы опубликовал персональные данные журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева в результате технического сбоя. Об этом говорится в ответе, который Плющев получил из квалификационной коллегии судей Москвы.

В ответе коллегии Плющева назвали Арсением Львовичем, хотя он — Александр Владимирович. Журналисту объяснили, что неполадки устранены, но за публикацию личных данных не извинились.

Домашний адрес Плющева оказался доступен в документах по иску, который он подал против ФСБ из-за требования расшифровывать переписку пользователей мессенджеров. Иск был отклонен, но Плющев выяснил, что в Мещанском суде публикуют адреса и других заявителей.

Плющев также пожаловался в прокуратуру и Роскомнадзор, но от них ответа пока не было.

Сами подумайте, вот, например, судят кого-то за репост картинки экстремистской. А подсудимый такой: ваша честь, это был технический сбой, сейчас неполадки устранены! И судья тут же: что же вы сразу не сказали, гражданин подсудимый, идите на все четыре стороны. Мыслимое ли это дело? Немыслимое. Вот нас они одним судом судят, а себя — совершенно другим. Наказание за публикацию личных данных — штраф до 5 тысяч рублей, но даже этого себе не выпишут. Они всегда правы.

Александр Плющев
В декабре 2017 года российский суд оштрафовал Telegram за отказ передавать ФСБ ключи от переписки пользователей. Теперь у Роскомнадзора есть право заблокировать мессенджер.

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