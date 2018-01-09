Задержан подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Ее сестру насмерть сбил племянник судьи

Украинская правда
10:14, 9 января 2018
Надежный источник

Задержан подозреваемый в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было обнаружено 1 января в Киевской области. Об этом сообщил в твиттере глава МВД Украины Арсен Аваков, не став пока раскрывать подробности.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, объявил, что подозреваемому в убийстве Ноздровской предъявлены обвинения. Сотрудники полиции и прокуратуры, написал Луценко в фейсбуке, «смогли сделать свое дело в условиях искусственно созданной, политизированной истерии». Имя подозреваемого глава Генпрокуратуры также называть пока не стал.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что задержанный — родственник Дмитрия Россошанского, племянника судьи Вышгородского района.

Дмитрий Россошанский, в крови которого были обнаружены следы наркотиков, в сентябре 2015 года насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы. Ноздровская, занимавшаяся расследованием обстоятельств гибели сестры, неоднократно, как сообщалось, получала угрозы со стороны родственников Россошанского.

Родственники Ирины Ноздровской объявили об ее исчезновении в конце декабря. Правозащитница пропала по дороге из Киева в село Демидов, где она жила. 1 января было обнаружено тело Ноздровской с многочисленными колото-резаными ранами.
В Киеве 2 января несколько десятков человек приняли участие в акции, требуя от полиции провести расследование обстоятельств гибели правозащитницы.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме