Задержан подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Ее сестру насмерть сбил племянник судьи

Задержан подозреваемый в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было обнаружено 1 января в Киевской области. Об этом сообщил в твиттере глава МВД Украины Арсен Аваков, не став пока раскрывать подробности.

Да, полиция задержала подозреваймого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра.

Полицейских благодарю за службу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) January 8, 2018

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, объявил, что подозреваемому в убийстве Ноздровской предъявлены обвинения. Сотрудники полиции и прокуратуры, написал Луценко в фейсбуке, «смогли сделать свое дело в условиях искусственно созданной, политизированной истерии». Имя подозреваемого глава Генпрокуратуры также называть пока не стал.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что задержанный — родственник Дмитрия Россошанского, племянника судьи Вышгородского района.

Дмитрий Россошанский, в крови которого были обнаружены следы наркотиков, в сентябре 2015 года насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы. Ноздровская, занимавшаяся расследованием обстоятельств гибели сестры, неоднократно, как сообщалось, получала угрозы со стороны родственников Россошанского.