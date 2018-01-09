Задержан подозреваемый в поджоге девятиэтажного жилого дома в Тюмени

Интерфакс
07:51, 9 января 2018
Надежный источник

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге девятиэтажного жилого дома в Тюмени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Представители МВД заявили, что подозреваемый в поджоге был задержан сотрудниками ППС, не став уточнять другие подробности.

Ura.ru, в свою очередь, со ссылкой на неофициальные данные сообщает, что подозреваемый в поджоге — ранее судимый наркопотребитель — пытался покончить с собой. Полицейские, по данным издания, спасли его, выломав дверь в горящую квартиру. Погибший при пожаре, по версии источников Ura.ru, сосед подозреваемого.

Жутко. Так выглядит многоэтажка на Олимпийской в Тюмени, где вчера произошел пожар. Выгорели 43 квартиры, погиб один чел...

Опубликовано Леной Ходыревой 8 января 2018 г.

Пожар в доме номер 4 на Олимпийской улице произошел вечером 8 января. Площадь пожара составляла около 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь, в частности, почти полностью уничтожил обшивку здания. Из горевшего здания были эвакуированы 160 человек, жильцов дома временно разместили в гостиницах или у родственников.

Издание 72.ru со ссылкой на администрацию Тюмени сообщает, что в результате пожара повреждены 43 квартиры из 84.

Одна из жительниц дома получила отравление продуктами горения и находится в больнице. При осмотре здания в одной из квартир было обнаружено тело погибшего.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

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