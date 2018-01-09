Умер оперный певец Александр Ведерников
20:14, 9 января 2018
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Умер оперный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников. Ему было 90 лет.
В сообщении на сайте Большого театра Ведерников назван «одним из самых прославленных басов XX века».
С 1958 по 1990 год Александр Ведерников был солистом Большого театра. С 2006 по 2009 год — консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 года являлся художественным руководителем театра «Русская опера» в Москве.
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