Стивен Бэннон заявил, что не называл сына Трампа предателем

The New York Times
07:49, 8 января 2018
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Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что в действительности не называл сына американского лидера Дональда-младшего предателем. Заявление Бэннона касается его слов, опубликованных в книге «Огонь и ярость» журналиста Майкла Вулффа.

Как говорится в книге, Бэннон назвал Трампа-младшего «предателем» в связи с тем, что тот вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером и главой штаба Трампа Полом Манафортом встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Предполагалось, что Весельницкая обладает каким-то компроматом на соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

Бэннон пояснил, что в действительности предателем называл Пола Манафорта, который неоднократно работал с российскими представителями и должен был понимать, к каким последствиям приведет подобная встреча, тем более что она состоялась в здании Trump Tower и без присутствия адвокатов. В заявлении Бэннона говорится, что он полностью поддерживает Трампа и его политическую деятельность.

«Дональд Трамп-младший — патриот и хороший человек. Он непреклонно поддерживает своего отца и его политику, которая помогла развернуть курс нашей страны», — заявил Стивен Бэннон (англ. яз.).

The New York Times
Книга «Огонь и ярость», посвященная первому году работы администрации Дональда Трампа, вышла 5 января 2018 года. Еще до ее публикации Дональд Трамп назвал ее содержание лживым.
Помимо прочего, в книге говорится, что в Белом доме царит хаос, структуры взаимодействий между чиновниками не выстроены, а сам Трамп зачастую забывает какие-либо важные вещи и имена, а также часто повторяет одни и те же фразы. Книга во многом написана со слов Стивена Бэннона, который до сих пор не ставил под сомнение корректность приведенных цитат. Также журналист Майкл Вулфф общался со многими сотрудниками Белого дома. В ряде случаев в книге приведены два противоречащих друг другу описания того или иного события. Вулфф подчеркивает, что в ряде случаев не мог определить, какая версия была правдивой.
Стивен Бэннон возглавлял предвыборный штаб Трампа с августа 2016 года и до лета 2017-го был одним из ключевых сотрудников Белого дома, но был отправлен в отставку. После того, как Трамп ознакомился с содержанием «Огня и ярости», он заявил, что Бэннон после отставки «не просто потерял работу, но и потерял рассудок».

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