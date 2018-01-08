Стивен Бэннон заявил, что не называл сына Трампа предателем

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что в действительности не называл сына американского лидера Дональда-младшего предателем. Заявление Бэннона касается его слов, опубликованных в книге «Огонь и ярость» журналиста Майкла Вулффа.

Как говорится в книге, Бэннон назвал Трампа-младшего «предателем» в связи с тем, что тот вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером и главой штаба Трампа Полом Манафортом встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Предполагалось, что Весельницкая обладает каким-то компроматом на соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

Бэннон пояснил, что в действительности предателем называл Пола Манафорта, который неоднократно работал с российскими представителями и должен был понимать, к каким последствиям приведет подобная встреча, тем более что она состоялась в здании Trump Tower и без присутствия адвокатов. В заявлении Бэннона говорится, что он полностью поддерживает Трампа и его политическую деятельность.