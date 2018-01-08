Россиянин признал вину в подрыве автобуса «Боруссии». Он заявил, что сделал это после расставания с девушкой

Обвиняемый в подрыве автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Сергей В. (имеет немецкое и российское гражданство) признал вину в преступлении. Об этом он заявил в ходе допроса в суде 8 января.

Подсудимый добавил, что глубоко сожалеет о случившемся и что пытался только создать видимость ущерба, но не причинять никому травм. Он хотел повлиять на стоимость акций «Боруссии», чтобы заработать на бирже.

Поводом для совершения нападения, по словам Сергея В., стал его разрыв с девушкой, которая решила уехать в Австралию. После этого он также думал о самоубийстве, но затем решил заработать деньги, чтобы помочь родителям.