Россиянин признал вину в подрыве автобуса «Боруссии». Он заявил, что сделал это после расставания с девушкой

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10:13, 8 января 2018
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Обвиняемый в подрыве автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Сергей В. (имеет немецкое и российское гражданство) признал вину в преступлении. Об этом он заявил в ходе допроса в суде 8 января.

Подсудимый добавил, что глубоко сожалеет о случившемся и что пытался только создать видимость ущерба, но не причинять никому травм. Он хотел повлиять на стоимость акций «Боруссии», чтобы заработать на бирже.

Поводом для совершения нападения, по словам Сергея В., стал его разрыв с девушкой, которая решила уехать в Австралию. После этого он также думал о самоубийстве, но затем решил заработать деньги, чтобы помочь родителям.

Сергей В. на заседании суда 8 января
11 апреля 2017 около автобуса с футболистами «Боруссии» произошел взрыв, сработали три радиоуправляемых бомбы. Травмы получил защитник Марк Бартра и полицейский, находившийся рядом.
Через неделю после взрыва полиция объявила о задержании Сергея В. — гражданина Германии российского происхождения. Следствие установило, что незадолго до взрыва он купил биржевой контракт, который позволяет получить прибыль при падении акций «Боруссии». Сумел ли Сергей В. заработать после взрыва, неизвестно.

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