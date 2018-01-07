Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 160 миллионов евро. Это рекордный трансфер для английского футбола
«Барселона» и «Ливерпуль» объявили о достижении соглашения о переходе 25-летнего бразильского полузащитника Филлипе Коутиньо в испанский клуб.
Сумма сделки не разглашается. Известно, что футболист подписал контракт с «Барселоной» на остаток нынешнего и следующие пять сезонов. Сумма отступных в его контракте составляет 400 миллионов евро.
По данным The Telegraph, трансфер Коутиньо обошелся «Барселоне» в 160 миллионов евро, что делает его рекордным в Английской премьер-лиге и третьим в истории мирового футбола после переходов Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов).
Филиппе Коутиньо начинал футбольную карьеру в бразильском клубе «Васко де Гама». В 18 лет он перебрался в Европу, где играл за итальянский «Интер» и испанский «Эспаньол». В январе 2013 года Коутиньо подписал контракт с «Ливерпулем», где стал одним из ключевых игроков команды. В 2010 году футболист дебютировал в составе сборной Бразилии.