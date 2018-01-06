Житель Петербурга надел наручники на детей из-за петарды. На него завели дело

В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении 54-летнего местного жителя Сергея Миняева, сообщает «Фонтанка». Мужчина вечером 5 января пристегнул наручниками к перилам в подъезде двух мальчиков 10 и 11 лет.

Миняев объяснил, что они бросали петарды под его «Форд Мондео». Он надел наручники и отказывался освободить детей. Их родители вызвали полицию. Полицейские заставили Миняева открыть наручники и задержали мужчину.

Инцидент произошел во дворе дома номер 3 на Стрельбищенской улице.