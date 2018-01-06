Соратницу Павленского Оксану Шалыгину освободили из-под стражи в Париже

Всем привет! Воля хорошо!

Почему было принято решение освободить Шалыгину, не сообщается. По ее словам, Павленский по-прежнему находится под стражей, а их совместные дети сейчас с матерью. Сняты ли с нее обвинения в поджоге ограды Банка Франции, неизвестно.

Соратница художника-акциониста Петра Павленского Оксана Шалыгина освобождена из-под стражи в Париже. Об этом рассказала ее адвокат Доминик Байройтер-Минков.

Петр Павленский и Оксана Шалыгина были задержаны 16 октября 2017 года после того, как Павленский устроил акцию у здания Банка Франции и сфотографировался на фоне горящей ограды банка. Его и Шалыгину поместили под стражу.

Павленский и Шалыгина ранее в 2017 году получили убежище во Франции, опасаясь преследования в России.

Павленский ранее жаловался, что его хотят судить «в кабинетных судах» и называл ситуацию с судебной системой Франции «чудовищно дикой».

Акция Павленского у Банка Франции аналогична акции у здания ФСБ на Лубянке. За поджог двери здания ФСБ Павленский был приговорен к штрафу.