СК начал проверку по факту смерти в больнице Санкт-Петербурга 80-летней женщины. Родственники говорят, что ей пять часов никто не помогал

Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку по факту смерти 80-летней женщины в городской больнице номер 15.

В отношении кого ведется проверка, в СК не сообщили.

По данным издания 78.ru, женщина попала в больницу днем 5 января. Скорую помощь ей вызвал внук, который заметил, что она находится в прединсультном состоянии. Он утверждает, что ей на протяжении пяти часов не оказывали никакой помощи — только измеряли давление и давали таблетку валидола. После продолжительного ожидания внук уехал из больницы, а затем ему позвонили и сообщили, что женщина умерла.