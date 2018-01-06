Шведский хоккеист выкинул серебряную медаль на трибуну после поражения от Канады в финале молодежного чемпионата мира

Meduza
08:31, 6 января 2018

Шведский хоккеист Лиас Андерссон выбросил серебряную медаль на трибуну после поражения от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира. Медаль поймал один из болельщиков, он сразу же надел ее себе на шею.

Лиас Андерссон — капитан сборной Швеции. Его команда потерпела поражение в финале от Канады со счетом 1:3 и заняла второе место на молодежном первенстве.

Бронзовая медаль молодежного чемпионата досталась команде США, которая в матче за третье место обыграла Чехию. Россия на медали не претендовала, потерпев поражение от США в четвертьфинале.

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