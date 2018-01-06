11 саудовских принцев задержали за протест против введения платы за ЖКХ
11 членов королевской семьи Саудовской Аравии задержаны за участие в акции протеста против ликвидации льгот, сообщает Reuters. Имена задержанных принцев не уточняются.
Участники акции протеста в Эр-Рияде требовали вернуть им льготу, которая позволяла членам королевской семьи не платить за коммунальные услуги, в том числе за воду и электричество. Также они требовали отменить смертный приговор для одного из их родственников.
В агентстве Reuters подчеркивают, что пока не смогли получить какого-либо официального подтверждения этим сведениям.
В Саудовской Аравии в целях экономии бюджетных средств на фоне невысоких цен на нефть были приняты антикризисные меры, включающие введение налога с продаж и повышение цен на бензин. В связи с негативной реакцией на эти меры власти Саудовской Аравии пообещали начать выплачивать ежемесячную компенсацию госслужащим.
В начале ноября 2017 года в Саудовской Аравии задержали 11 принцев по подозрению в коррупции. По неофициальным данным, их обещали отпускать в обмен на выплату крупной суммы денег; предполагалось, что Саудовская Аравия таким образом может выручить до 100 миллиардов долларов.