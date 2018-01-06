11 саудовских принцев задержали за протест против введения платы за ЖКХ

11 членов королевской семьи Саудовской Аравии задержаны за участие в акции протеста против ликвидации льгот, сообщает Reuters. Имена задержанных принцев не уточняются.

Участники акции протеста в Эр-Рияде требовали вернуть им льготу, которая позволяла членам королевской семьи не платить за коммунальные услуги, в том числе за воду и электричество. Также они требовали отменить смертный приговор для одного из их родственников.

В агентстве Reuters подчеркивают, что пока не смогли получить какого-либо официального подтверждения этим сведениям.