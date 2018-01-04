При пожаре на обувной фабрике под Новосибирском погибли 10 граждан Китая

Обновление: По данным источника РИА Новости, при пожаре на обувной фабрике под Новосибирском погибли семь граждан Китая, двое граждан Киргизии и россиянин. Официальной информация о гражданстве жертв пока нет.

Десять граждан Китая погибли в результате пожара, произошедшего на обувной фабрике под Новосибирском, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе, работающем на месте происшествия.

По словам собеседника агентства, китайские рабочие «попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя, однако задохнулись угарным газом».

Рассматриваются две версии произошедшего — короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности, рассказал источник. При этом он предположил, что погибшие рабочие «не были знакомы с элементарными правилами безопасности».

Обувная фабрика, где утром 4 января произошел пожар, расположена в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Площадь возгорания составляла около двух тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, сообщил источник агентства, погибли все находившиеся на территории фабрики в момент пожара.

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило дело по ч.3 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Региональная прокуратура, в свою очередь, проверит соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционном учете.