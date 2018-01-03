Молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам в ¼ финала чемпионата мира. И впервые за 8 лет осталась без медалей
Молодежная сборная России по хоккею в ночь на 3 января проиграла американцам на чемпионате мира в Буффало. Россияне проиграли со счетом 4:2 и вылетели с турнира после ¼ финала.
Россияне дважды по ходу матча отыгрывались. В начале третьего периода счет был 2:2, но под конец американцы забросили две шайбы. Последняя была заброшена в пустые ворота — россияне сняли вратаря.
Российская молодежная сборная впервые за восемь лет осталась без медалей чемпионата мира. В последний раз Россия уезжала без медалей в 2010 году из канадского Саскатуна. Тогда россияне проиграли в четвертьфинале швейцарцам.
В 2011 году российская сборная последний раз выигрывала золото. Тогда чемпионат мира проходил в американском Буффало.