Молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам в ¼ финала чемпионата мира. И впервые за 8 лет осталась без медалей

Молодежная сборная России по хоккею в ночь на 3 января проиграла американцам на чемпионате мира в Буффало. Россияне проиграли со счетом 4:2 и вылетели с турнира после ¼ финала.

Россияне дважды по ходу матча отыгрывались. В начале третьего периода счет был 2:2, но под конец американцы забросили две шайбы. Последняя была заброшена в пустые ворота — россияне сняли вратаря.