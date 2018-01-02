Американский видеоблогер снял ролик в японском «лесу самоубийц». Его канал требуют заблокировать

Американский видеоблогер Логан Пол опубликовал видео под названием «Мы нашли труп в японском „лесу самоубийц“». В ролике, который появился 31 декабря, Пол показывает человека, который, судя по всему, покончил с собой. Лицо этого человека было замазано.

«Это не кликбейт. Это самый реалистичный видеоблог, который я постил», — сказал Пол в начале видео.

За день после публикации видео собрало более 6 миллионов просмотров. Одновременно в соцсетях появились призывы заблокировать это видео и весь канал Пола, потому что, по мнению комментаторов, тот попытался набрать популярность на чувствительной теме.

1 января Пол удалил видео, а потом опубликовал извинения в твиттере. Он написал, что никогда не совершал подобных ошибок, а своим роликом хотел привлечь внимание к проблеме суицидов.