Американский видеоблогер снял ролик в японском «лесу самоубийц». Его канал требуют заблокировать

Buzzfeed
14:16, 2 января 2018
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Американский видеоблогер Логан Пол опубликовал видео под названием «Мы нашли труп в японском „лесу самоубийц“». В ролике, который появился 31 декабря, Пол показывает человека, который, судя по всему, покончил с собой. Лицо этого человека было замазано.

«Это не кликбейт. Это самый реалистичный видеоблог, который я постил», — сказал Пол в начале видео.

За день после публикации видео собрало более 6 миллионов просмотров. Одновременно в соцсетях появились призывы заблокировать это видео и весь канал Пола, потому что, по мнению комментаторов, тот попытался набрать популярность на чувствительной теме.

1 января Пол удалил видео, а потом опубликовал извинения в твиттере. Он написал, что никогда не совершал подобных ошибок, а своим роликом хотел привлечь внимание к проблеме суицидов.

У канала Пола более 15 миллионов подписчиков. В 2017 году он участвовал в рекламной кампании римейка «Спасателей Малибу».
Лес Аокигахара, где снимал свой ролик Пол, находится у подножья горы Фудзи. В начале 2000-х годов там фиксировали около ста случаев самоубийств в год. Японские власти перестали публиковать данные, чтобы не провоцировать новые самоубийства.
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