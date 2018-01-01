В результате протестов в Иране погибли 12 человек

CNN
13:51, 1 января 2018
Надежный источник

В Иране за четыре дня демонстраций погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ. Подробности о жертвах не сообщаются — неизвестно, были ли они убиты полицией или демонстрантами.

Акции протеста в Иране продолжаются, несмотря на заявления президента страны Ирана Хасана Рухани, который 31 декабря призвал митингующих к спокойствию.

Государственная телекомпания Ирана сообщила о шести погибших в маленьком городе на западе страны под названием Туйсеркан. Еще двое погибли в Изе (англ.яз.)

CNN
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Их формальным поводом стали выступления в городе Мешхед на фоне снижения уровня жизни, которые потом распространились и на другие города. Сколько людей принимает участие в протестах, неизвестно.
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