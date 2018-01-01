В результате протестов в Иране погибли 12 человек

В Иране за четыре дня демонстраций погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ. Подробности о жертвах не сообщаются — неизвестно, были ли они убиты полицией или демонстрантами.

Акции протеста в Иране продолжаются, несмотря на заявления президента страны Ирана Хасана Рухани, который 31 декабря призвал митингующих к спокойствию.