В результате протестов в Иране погибли 12 человек
В Иране за четыре дня демонстраций погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ. Подробности о жертвах не сообщаются — неизвестно, были ли они убиты полицией или демонстрантами.
Акции протеста в Иране продолжаются, несмотря на заявления президента страны Ирана Хасана Рухани, который 31 декабря призвал митингующих к спокойствию.
Государственная телекомпания Ирана сообщила о шести погибших в маленьком городе на западе страны под названием Туйсеркан. Еще двое погибли в Изе (англ.яз.)
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Их формальным поводом стали выступления в городе Мешхед на фоне снижения уровня жизни, которые потом распространились и на другие города. Сколько людей принимает участие в протестах, неизвестно.