ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Петербурге

Террористическая организация «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге 27 декабря. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая мониторит сетевую активность террористов.

В распространенном террористами сообщении сказано, что взрыв устроила связанная с ИГ группировка, передает AFP.