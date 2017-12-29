Уильяма Браудера во второй раз заочно приговорили к девяти годам колонии

Интерфакс
09:50, 29 декабря 2017
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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно приговорен к девяти годам колонии со штрафом 200 тысяч рублей по делу о преднамеренном банкротстве, ущерб от которого составил более 3,5 миллиарда рублей. Приговор вынес 29 декабря Тверской суд Москвы, сообщает «Интерфакс».

Помимо Браудера, осужден его деловой партнер Иван Черкасов — ему назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

Суд также удовлетворил гражданский иск трех отделений управления Федеральной налоговой службы по Москве, взыскав с Браудера и Черкасова 4,2 миллиарда рублей.

По версии следствия, в 1996 году Браудер и Черкасов не выплатили налоги с деятельности нескольких компаний (в частности, компании «Дальняя степь») и намеренно способствовали их банкротству.

Генпрокуратура уже направила в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию Браудера в Россию, заявил прокурор Михаил Резниченко. По его словам, ведомство, ранее отказывавшее российским следователям в розыске Браудера, с учетом новых обстоятельств теперь готово «вернуться к этому вопросу и заново рассмотреть обращение об экстрадиции».

Адвокаты бизнесмена намерены обжаловать приговор суда.

Это уже второй заочный приговор, вынесенный против Браудера в России. В 2013 году его осудили на девять лет заключения за мошенничество и неуплату налогов на сумму более 522 миллионов рублей.
Финансист Уильям Браудер, являющийся гражданином Великобритании, с середины 1990-х активно инвестировал в акции российских компаний. Юрист его фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии Магнитский был арестован по делу об уклонении фондом от налогов и в 2009 году умер в СИЗО.
Браудер организовал международную кампанию по привлечению к ответственности причастных к гибели юриста, результатом которой стали принятые в США и Канаде «законы Магнитского» — они вводят санкции против людей, заподозренных в нарушении прав человека.
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