Бывшего главу Росграницы посадили на девять лет за мошенничество
Мещанский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего главу Федерального агентства по обустройству госграницы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова за мошенничество.
Безделову также назначен штраф в размере миллиона рублей. Обвинение в организации преступного сообщества было из дела исключено.
Защита Безделова намерена обжаловать пригвоор.
Ещё семеро сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет, отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.
По версии следствия, Дмитрий Безделов вместе с сообщниками, среди которых был его заместитель и руководители нескольких компаний, в 2009-2013 годы похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в разных регионах России.
Дмитрий Безделов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году экстрадировали в Россию. Свою вину он не признавал.