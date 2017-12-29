Бывшего главу Росграницы посадили на девять лет за мошенничество

Безделову также назначен штраф в размере миллиона рублей. Обвинение в организации преступного сообщества было из дела исключено.

Ещё семеро сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет, отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.

По версии следствия, Дмитрий Безделов вместе с сообщниками, среди которых был его заместитель и руководители нескольких компаний, в 2009-2013 годы похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в разных регионах России.

Дмитрий Безделов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году экстрадировали в Россию. Свою вину он не признавал.