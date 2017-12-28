Вице-губернатор Петербурга сообщила о 13 пострадавших при взрыве в магазине

В результате взрыва в петербургском супермаркете, по последним данным, пострадали 13 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

В больнице остаются восемь человек. Пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести. Состояние еще трех человек Митянина оценила как удовлетворительное.