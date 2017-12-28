Вице-губернатор Петербурга сообщила о 13 пострадавших при взрыве в магазине
В результате взрыва в петербургском супермаркете, по последним данным, пострадали 13 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
В больнице остаются восемь человек. Пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести. Состояние еще трех человек Митянина оценила как удовлетворительное.
Взрыв в петербургском супермаркете сети «Перекресток» произошел вечером 27 декабря. В камере хранения сработала самодельная бомба мощностью около 200 граммов тротила, начиненная поражающими элементами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Хотя взрыв не признали терактом, в расследовании участвует Национальный антитеррористический комитет (НАК). Вскоре после взрыва он заявил, что координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб.
Информации о подозреваемых в причастности к взрыву нет. «Фонтанка» опубликовала видео, на котором, по ее данным, снят человек, заложивший бомбу в магазине.